Sommeil et santé mentale

Les monographies en Psychiatrie sont des ouvrages de référence sur les troubles psychiatriques et les grandes problématiques de la discipline. Elles permettent aux praticiens d'approfondir et d'actualiser leurs connaissances en exposant les données fondamentales actuelles et leurs applications dans la pratique clinique. Le sommeil pilier essentiel de la santé mentale reste encore trop souvent sous-estimé dans la pratique psychiatrique. Pourtant ces troubles sont omniprésents et intimement liés à de nombreux troubles psychiatriques qu'il s'agisse des troubles de l'humeur anxieux psychotiques neurodéveloppementaux des addictions ou encore des troubles des conduites alimentaires. Le véritable enjeu réside aujourd'hui dans la compréhension fine des mécanismes physiologiques et neurobiologiques du sommeil afin d'améliorer le diagnostic la prise en charge et la prévention des troubles psychiatriques associés. Les récentes avancées en neurosciences en génétique et en chronobiologie offrent des perspectives inédites : il devient crucial d'intégrer pleinement la dimension du sommeil au coeur de la psychiatrie moderne pour proposer des soins plus précis et personnalisés. Premier ouvrage de référence en langue française sur le sujet il offre une exploration complète des liens entre le sommeil les rythmes biologiques et la santé mentale structurée en trois parties essentielles. La première partie pose les bases fondamentales et cliniques du sommeil et de ses troubles en psychiatrie en abordant différents champs : l'histoire la physiologie la neurobiologie la clinique l'épidémiologie la psychométrie ainsi que l'organisation du système de soins. La seconde partie se concentre sur les altérations du sommeil associées aux différents troubles psychiatriques allant de l'enfant au sujet âgé. Elle propose également une sémiologie clinique éclairée par les dernières données scientifiques et des recommandations d'experts des stratégies de diagnostic et des outils innovants. Enfin une troisième partie traitent des prises en charge de ces troubles du sommeil et des rythmes biologiques en psychiatrie avec des approches thérapeutiques variées et détaillées allant de la pharmacothérapie aux psychothérapies et aux chronothérapeutiques. Cet ouvrage est un outil indispensable aux psychiatres psychologues médecins d'autres spécialités impliqués dans la médecine du sommeil chercheurs étudiants ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et leur pratique dans ce domaine en pleine expansion. Cet ouvrage s'adresse à un large public professionnel. A la croisée de la psychiatrie de la psychologie de la physiologie des neurosciences et de la médecine du sommeil Sommeil et santé mentale a pour ambition d'offrir des repères solides et des outils pratiques pour mieux comprendre diagnostiquer et traiter les troubles du sommeil en psychiatrie. POINTS CLES - Comprendre les mécanismes physiologiques neurobiologiques et chronobiologiques du sommeil en lien avec la santé mentale. - Repérer les troubles du sommeil associés aux principales pathologies psychiatriques et leur impact sur le diagnostic et la prise en charge. - Proposer une stratégie thérapeutique adaptée au trouble et au patient. Pierre Alexis Geoffroy est professeur des universités à l'université Paris Cité et praticien hospitalier au sein du département de psychiatrie et addictologie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard et du 22e secteur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Il est également chef de service du centre de référence ChronoS (psychiatrie chronobiologie et sommeil).