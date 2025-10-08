Inscription
#Polar

La librairie des chats noirs

Piergiorgio Pulixi

ActuaLitté
Une minute. Pas une seconde de plus. C'est le temps dont dispose la proie d'un assassin sadique pour prendre une terrible décision : choisir entre deux êtres les plus chers lequel vivra et lequel mourra. Impuissante à trouver le criminel, la police fait appel à Marzio Montecristo, le patron d'une petite librairie de Cagliari spécialisée dans le polar. C'est également le quartier général d'un étonnant club de lecture : "les enquêteurs du mardi", une poignée de super-experts qui, un an plus tôt, ont aidé la police à résoudre une affaire particulièrement complexe. Les enquêteurs du mardi parviendront-ils à élucider PIERGIORGIO PULIXI ce nouveau mystère ?

Par Piergiorgio Pulixi
Chez Gallmeister

|

Auteur

Piergiorgio Pulixi

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

La librairie des chats noirs

Piergiorgio Pulixi

Paru le 08/10/2025

256 pages

Gallmeister

9,90 €

ActuaLitté
9782404080765
© Notice établie par ORB
