La librairie des chats noirs

Une minute. Pas une seconde de plus. C'est le temps dont dispose la proie d'un assassin sadique pour prendre une terrible décision : choisir entre deux êtres les plus chers lequel vivra et lequel mourra. Impuissante à trouver le criminel, la police fait appel à Marzio Montecristo, le patron d'une petite librairie de Cagliari spécialisée dans le polar. C'est également le quartier général d'un étonnant club de lecture : "les enquêteurs du mardi", une poignée de super-experts qui, un an plus tôt, ont aidé la police à résoudre une affaire particulièrement complexe. Les enquêteurs du mardi parviendront-ils à élucider PIERGIORGIO PULIXI ce nouveau mystère ?