#Imaginaire

Les Trois Cartes

Stephen King, Gérard Lebec, Marie de Prémonville

Echoué sur une plage peuplée de monstres, gravement blessé, Roland de Gilead se retrouve face aux trois portes qui jalonnent sa route vers la Tour Sombre, son but ultime. Par elles, il parcourra l'espace-temps, rencontrera trois compagnons insolites et reverra Jake, cet enfant dont le souvenir le hante et qui semble nécessaire à sa quête. Alors que le temps devenu fou joue contre lui et les siens, le Pistolero saura-t-il démasquer ses noirs ennemis, magiciens et démons, ligués pour s'emparer de la Tour ? Est-il prêt pour cela à partager son idéal en s'en remettant au ka - le destin ? C'est pour lui l'heure de vérité.

Par Stephen King, Gérard Lebec, Marie de Prémonville
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stephen King, Gérard Lebec, Marie de Prémonville

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

Les Trois Cartes

Stephen King trad. Gérard Lebec, Marie de Prémonville

Paru le 14/01/2026

480 pages

J'ai lu

9,90 €

9782290424988
