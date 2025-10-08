Inscription
Adieu Cheyenne

Larry McMurtry

ActuaLitté
Bons copains, Gid et Johnny mènent une existence de jeunes cow-boys dans le Texas d'avant-guerre, entre travail harassant, bagarres et beuveries en ville. Tous deux sont amoureux de la même femme, Molly, et rivalisent d'attentions à son égard. Mais Molly est un esprit fort et une femme libre : si elle apprécie Gid et Johnny au point de leur accorder ses faveurs, pas question de se laisser passer la bague au doigt. Une conduite jugée scandaleuse par l'époque, mais surtout une histoire d'amour et d'amitié qui perdurera toute leur vie.

Par Larry McMurtry
Gallmeister

|

Auteur

Larry McMurtry

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

Adieu Cheyenne

Larry McMurtry

Paru le 08/10/2025

416 pages

Gallmeister

11,90 €

ActuaLitté
9782404080727
