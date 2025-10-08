Adieu Cheyenne

Bons copains, Gid et Johnny mènent une existence de jeunes cow-boys dans le Texas d'avant-guerre, entre travail harassant, bagarres et beuveries en ville. Tous deux sont amoureux de la même femme, Molly, et rivalisent d'attentions à son égard. Mais Molly est un esprit fort et une femme libre : si elle apprécie Gid et Johnny au point de leur accorder ses faveurs, pas question de se laisser passer la bague au doigt. Une conduite jugée scandaleuse par l'époque, mais surtout une histoire d'amour et d'amitié qui perdurera toute leur vie.