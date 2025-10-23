Inscription
#Beaux livres

Mon jeu de bingo pour petits & grands

Collectif

Un jeu d'attention pour découvrir en s'amusant la vie de personnages remarquables et inspirants ! "Choisis ton personnage historique préféré parmi les écrivains, artistes, scientifiques ou sportifs, et sois le premier à compléter ta grille avec toutes les qualités et expériences nécessaires pour réaliser son grand rêve. Lorsque ta grille est complète, crie " bingo " pour gagner ! Découvre ensuite l'histoire incroyable de ton personnage et ses exploits grâce au livret d'accompagnement. Contrairement au bingo classique qui se base sur les nombres, ce jeu se base sur les qualités innées et acquises des personnages. En alliant plaisir et interaction avec les autres joueurs, ce jeu permet d'en apprendre plus sur la vie de ces hommes et de ces femmes remarquables et inspirants, tout en t'amusant ! "

Par Collectif
Chez Kimane

|

Auteur

Collectif

Editeur

Kimane

Genre

Livres-jeux

Mon jeu de bingo pour petits & grands

Collectif

Paru le 23/10/2025

28 pages

Kimane

24,95 €

ActuaLitté
9782383224235
© Notice établie par ORB
