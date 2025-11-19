Inscription
#Imaginaire

Le Pistolero

Stephen King, Yves Sarda, Marie de Prémonville

ActuaLitté
"L'homme en noir fuyait à travers le désert, et le Pistolero le suivait. . ". Ce Pistolero, c'est Roland de Gilead, dernier justicier et aventurier d'un monde qui a changé et dont il cherche à inverser la destruction programmée. Pour ce faire, il doit arracher au sorcier vêtu de noir les secrets qui le mèneront vers la Tour Sombre, à la croisée de tous les temps et de tous les lieux. Roland surmontera-t-il les pièges diaboliques de cette créature ? A-t-il conscience que son destin est inscrit dans trois cartes d'un jeu de tarot bien particulier ? Le Pistolero devra faire le pari de le découvrir et d'affronter la folie et la mort. Car il sait depuis le commencement que les voies de la Tour Sombre sont impénétrables...

Par Stephen King, Yves Sarda, Marie de Prémonville
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stephen King, Yves Sarda, Marie de Prémonville

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

Le Pistolero

Stephen King trad. Yves Sarda, Marie de Prémonville

Paru le 14/01/2026

384 pages

J'ai lu

9,50 €

ActuaLitté
9782290424971
