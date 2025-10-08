Une chronologie de l'histoire de la littérature française en 150 dates emblématiques. Un ouvrage complet, fiable et attractif qui s'adresse à tous les passionnés de lecture et de littérature. Un panorama de l'histoire de la littérature française - L'ouvrage propose un panorama complet et vivant de l'histoire de la littérature française à travers les oeuvres, les écrivains et les courants littéraires, des origines à nos jours. - Le récit débute en 881-882 avec la Séquence de Sainte Eulalie, premier texte transposé du latin, et s'achève en 2025 avec un dossier sur l'implication des auteurs et des autrices dans les luttes contemporaines sociales, écologiques ou féministes. - L'histoire de la littérature française est ainsi déroulée, sous une forme documentée et vivante, à travers plus de 150 dates clés permettant d'évoquer ses auteurs majeurs et ses oeuvres fondatrices. Une organisation claire, une mise en page rythmée - Au début de chaque période, le récit des principales évolutions et une grande frise chronologique. - Au fil des doubles pages, la présentation en texte et en images de chaque oeuvre, avec des encadrés pour mettre en lumière le contexte culturel. - A intervalles réguliers, des dossiers sur les principaux mouvements littéraires. L'équipe d'auteurs Sous la direction de Johan Faerber, une équipe d'enseignants et de chercheurs en lettres et histoire de la littérature : Alain Couprie, Johan Faerber, Nancy Oddo, Laurence Rauline.