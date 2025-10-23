Inscription
#Manga

Hojoki

Kamo no Chômei, Shinkichi

L'une des trois oeuvres majeures de la littérature japonaise classique. Un grand texte de sagesse sur la beauté du monde et l'impermanence de toute chose. Dans un Japon en proie aux catastrophes, un homme décide de quitter le tumulte de la ville pour se retirer dans une modeste cabane. Après plusieurs années de méditation dans son ermitage, il nous expose ses réflexions sur la solitude choisie, l'impermanence de toute chose et la beauté de la vie. Dans ce célèbre texte de Kamo no Chomei (1155-1216), poète et moine bouddhiste japonais, les incendies, séismes et inondations deviennent le miroir de notre propre existence, aussi fragile qu'éphémère. Hojoki - Notes de ma cabane de moine est l'une des trois oeuvres majeures de la littérature japonaise classique. Cette édition manga met en lumière toute la modernité de ce texte intemporel dont les échos résonnent fortement avec notre époque pressée et ultra-connectée. Un incontournable pour celles et ceux qui cherchent sens et sérénité dans le monde d'aujourd'hui.

Chez Synchronique éditions

Paru le 06/11/2025

192 pages

14,90 €

9782382391099
