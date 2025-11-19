Inscription
#Imaginaire

La Tour

Stephen King, Marie de Prémonville

ActuaLitté
Les retrouvailles du ka-tet de Dix-Neuf auront été de courte durée, car les pistoleros doivent à nouveau se séparer pour accomplir les deux tâches dont dépend le sort de la Tour Sombre : mettre fin à l'ignoble labeur des Briseurs détruisant les Rayons, et sauver l'écrivain Stephen King d'une mort programmée qui les condamnerait inéluctablement. Et ce n'est là qu'un prélude à l'affrontement avec Mordred - monstre hybride enfanté par Mia/Susannah -, le dernier héritier de la lignée d'Eld mais aussi du Roi Cramoisi, lequel n'a pas dit son dernier mot. Pour Roland de Gilead, la Tour est à ce prix... un prix qu'il devra payer de tout son être, pour la survie de tous les mondes.

Par Stephen King, Marie de Prémonville
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stephen King, Marie de Prémonville

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

La Tour

Stephen King trad. Marie de Prémonville

Paru le 14/01/2026

960 pages

J'ai lu

12,00 €

ActuaLitté
9782290424964
© Notice établie par ORB
