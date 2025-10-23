Pandas et Ours blancs

Née en 1980 dans la préfecture de Saitama, Ai Nakamura est spécialiste du nihon-ga. Elle a étudié ce mouvement artistique qui date des années 1880 à l'université des arts de Tokyo. Après l'obtention d'un Master II, elle fonde son école de peinture : Atelier Ai. Elle dispense régulièrement des cours dans les centres culturels (NHK Culture, Asahi Culture, Seven Academy) de tout le Japon (Tokyo, Sapporo, Nagoya, Osaka, Kobe, Takamatsu, Hiroshima...). Ai Nakamura est passionnée par les ours blancs et les pandas. En quatre ans, elle a produit plus de 200 aquarelles sur ce thème qui lui tient à coeur. Ses oeuvres ont été traduites en plusieurs langues, telles que l'anglais, le français, le russe et le chinois. Mondialement connues, ses aquarelles sont reconnaissables en un coup d'oeil grâce aux teintes délicates qu'elle applique sur un trait qui reprend les codes du nihon-ga. X (anciennement Twitter) : @shirokuma_ai Instagram : shirokuma_-_ai