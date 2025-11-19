Inscription
#Essais

Kafka

Régis Quatresous, Reiner Stach

La fin de la Grande Guerre transforme l'univers de Kafka jusqu'à le rendre méconnaissable. Il contracte la maladie qui lui coûtera la vie. Ses séjours de repos l'éloignent de l'existence d'écrivain libre dont il rêvait. A plusieurs reprises, il croit, à tort, entrevoir le salut par l'amour et la littérature. Pourtant, les années 1915-1924 décrites dans ce deuxième volume voient naître Un médecin de campagne, Lettre au père, Le Château, les ultimes proses d'Un artiste de la faim - sans oublier les lettres passionnées à Milena Pollak et bien d'autres textes, tous d'une intensité rarement égalée. Se détournant du récit au profit de l'analyse, Kafka cerne avec acuité son propre destin dans des écrits qui continuent d'éclairer la condition humaine. Reiner Stach fait apparaître, sous le bilan amer de ces ultimes années, une vie féconde, déroutante, étonnante, fascinante. Une vie littéraire. La suite grandiose du stupéfiant " portrait biographique à taille réelle " de l'écrivain praguois. Nathalie Crom, Télérama. Traduit de l'allemand par Régis Quatresous.

Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Biographies

Kafka

Reiner Stach trad. Régis Quatresous

Paru le 19/11/2025

1096 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,90 €

9782253249252
