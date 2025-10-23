Inscription
#Beaux livres

90's kids Crazy Book

Perrine Poncet

ActuaLitté
C'est parti mon kiki ! Qui se souvient des paroles de "La Boulette" ? Du slogan de la pub du Loto ? Des Pogs et des Jojos ? Des chaussures à plateforme et des lecteurs MP3 ? Des longues sessions sur MSN ("je re ! ") et des Minikeums ? Si tu te rappelles tout ça et que tu y repenses avec un petit sourire... alors ce livre est fait pour toi ! Comme à bord d'une véritable machine à remonter le temps, Perrine retrace année par année, de 1990 à 2009, tout ce dont il faut absolument se souvenir de notre époque collège-lycée : tendances mode, actus importantes, hits musicaux, séries TV et émissions cultes, avancées technologiques, pubs délirantes et potins croustillants... Rien ne lui échappe ! Elle teste également tes connaissances au détour de petits jeux pour retrouver les films incontournables de nos jeunes années, les paroles de nos chansons préférées ou les artistes qui nous ont fait vibrer. "Ce livre, c'est un voyage rétro, une déclaration d'amour à une époque pas si lointaine - ; un peu kitsch, un peu magique, et terriblement attachante. "

Par Perrine Poncet
Chez Webedia Books

|

Auteur

Perrine Poncet

Editeur

Webedia Books

Genre

Télévision, radio

90's kids Crazy Book

Perrine Poncet

Paru le 23/10/2025

168 pages

Webedia Books

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782381841069
