90's kids Crazy Book

C'est parti mon kiki ! Qui se souvient des paroles de "La Boulette" ? Du slogan de la pub du Loto ? Des Pogs et des Jojos ? Des chaussures à plateforme et des lecteurs MP3 ? Des longues sessions sur MSN ("je re ! ") et des Minikeums ? Si tu te rappelles tout ça et que tu y repenses avec un petit sourire... alors ce livre est fait pour toi ! Comme à bord d'une véritable machine à remonter le temps, Perrine retrace année par année, de 1990 à 2009, tout ce dont il faut absolument se souvenir de notre époque collège-lycée : tendances mode, actus importantes, hits musicaux, séries TV et émissions cultes, avancées technologiques, pubs délirantes et potins croustillants... Rien ne lui échappe ! Elle teste également tes connaissances au détour de petits jeux pour retrouver les films incontournables de nos jeunes années, les paroles de nos chansons préférées ou les artistes qui nous ont fait vibrer. "Ce livre, c'est un voyage rétro, une déclaration d'amour à une époque pas si lointaine - ; un peu kitsch, un peu magique, et terriblement attachante. "