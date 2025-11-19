Inscription
Roman francophone

Femmes sur fond blanc

Jean-Noël Orengo

1991 : Paul Gauguin, jeune artiste de vingt-trois ans, débarque en Thaïlande, accompagné de son amie et mentor Tina Van Gogh. Dans ce pays jamais colonisé, il découvre le sens réel de sa vocation et s'installe à Bangkok, explorant inlassablement cette ville, notamment la nuit. Les femmes hantant les bars, les clubs et les ruelles du royaume deviennent l'obsession de ses toiles, sculptures et installations vidéo. Mais, trois décennies plus tard, ses oeuvres provoquent l'opprobre des nouvelles autorités culturelles, car son modèle favori, Tippawan, avait treize ans à l'époque. Sauf que Tippawan a une mission dans cette vie : soutenir sa famille coûte que coûte. Et les rôles de muse ou de victime ne sauraient lui convenir. Transposition de la vie de Gauguin entre la révolution sexuelle et la cancel culture, Femmes sur fond blanc est une expérience de lecture fascinante, puisant dans les ressources de la langue pour décrire cinquante ans de notre monde à travers le prisme de l'art. Une fresque dont la force sensorielle et stylistique ne laissera pas indifférent. La prose de Jean-Noël Orengo emporte tout sur son passage. C'est celle d'un fou d'Asie qui nous fait partager sa fièvre avec un talent remarquable. Bruno Corty, Le Figaro magazine.

Jean-Noël Orengo
LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Jean-Noël Orengo

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Femmes sur fond blanc

Jean-Noël Orengo

Paru le 19/11/2025

543 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

9782253248415
