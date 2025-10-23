Inscription
#Imaginaire

Milo et les deux mondes

Maxime Gillio

ActuaLitté
Quand un Gardien disparaît sans laisser de trace, Milo et Asha sont envoyés pour résoudre l'énigme que même les dieux ne comprennent... AAsha et Milo, collégiens le jour, Gardiens aux pouvoirs divins le reste du temps, ont pour habitude de traquer les créatures échappées de la mythologie grecque. La routine, quoi ! Mais cette fois, la menace est bien plus grande... Mizuki, Gardienne de la zone Asie, a disparu. Aucune trace. Ni sur Terre ni sur le mont Olympe. Un seul indice : elle aurait franchi les frontières d'un autre monde. Envoyés au pied de l'Himalaya, Asha et Milo se retrouvent propulsés dans une périlleuse, où chaque pas les conduit vers l'inconnu... ou vers leur perte. De nouveaux alliés, des sacrifices déchirants, des créatures terrifiantes : pour retrouver Mizuki, ils devront affronter bien plus que des légendes. Une nouvelle mission pour Asha et Milo... qui pourrait bien sceller le destin des mondes.

Par Maxime Gillio
Chez Scrineo

|

Auteur

Maxime Gillio

Editeur

Scrineo

Genre

Mondes fantastiques

Milo et les deux mondes

Maxime Gillio

Paru le 23/10/2025

Scrineo

12,90 €

ActuaLitté
9782381673431
