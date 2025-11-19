Inscription
Destin

Destin

Jean-Claude Darmon

ActuaLitté
"Le destin guide ceux qui l'acceptent et entraîne ceux qui résistent". Jean-Claude Darmon n'a jamais oublié ces mots de Sénèque, qu'un ami lui avait confiés. Et pour cause, des résistances, il en a traversé, éprouvé, qu'il a payées au prix fort. Imaginez un gosse d'orphelinat, un môme des rues d'Oran, propulsé à la présidence du Parc des Princes. Jean-Claude Darmon n'a pas seulement vécu, il a défié son destin ! Sans diplômes, mais avec un bagout irrésistible et une volonté de fer, il a bousculé les codes d'un monde très fermé. Il a bâti un empire made in France. C'est lui qui a inventé le marketing sportif, transformant le football en un spectacle fantastique, convainquant les clubs que la télévision pouvait être leur meilleur allié. Jean-Claude Darmon, baptisé par tous The Boss, pour la première fois livre ses Mémoires extraordinaires. Il parle cash. L'homme aux mille vies, aux amitiés romanesques avec Delon, Belmondo, Johnny Hallyday, Ventura, Justo Fontaine, Pelé, Beckenbauer, etc. Sa vie est un roman. Son destin, notre mémoire des légendes. Un rêve partagé.

Par Jean-Claude Darmon
Fayard

|

Auteur

Jean-Claude Darmon

Editeur

Fayard

Genre

Football

Destin

Jean-Claude Darmon

Paru le 03/12/2025

360 pages

Fayard

20,90 €

ActuaLitté
9782213733852
