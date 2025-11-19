Inscription
#Roman étranger

Le plan infini

Claude Fell, Isabel Allende

Quittant le monde sud-américain qui lui est familier, la romancière de La Maison aux esprits nous entraîne en Californie, sur les pas de deux familles d'errants : celle du prédicateur Reeves qui parcourt l'Ouest à bord d'un vétuste camion, prêchant la recherche du "plan infini" qui justifie nos existences ; et celle des Morales, immigrés mexicains d'un quartier de Los Angeles hanté par la violence. Avec beaucoup d'habileté, Isabel Allende croise et décroise les fils de ces différentes trajectoires qui tissent la toile d'une fresque contemporaine, d'où se détachent les mythes et les drames de notre XXe siècle finissant : l'explosion urbaine, la marginalisation et l'exclusion de groupes sociaux, le développement du mouvement hippie et du "Flower Power", la guerre du Vietnam, l'avènement du féminisme et la libération des moeurs, la course à l'argent des classes moyennes. Traduit de l'espagnol (Chili) par Claude Fell

Chez Fayard

Le plan infini

Isabel Allende trad. Claude Fell

Paru le 19/11/2025

442 pages

Fayard

24,00 €

