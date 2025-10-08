Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Kernok le pirate

Eugène Sue, Riff Reb's

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
UNE ADAPTATION MAGISTRALE DE "KERNOK LE PIRATE", SIGNEE PAR UN AUTEUR VIRTUOSE RECONNU POUR SA "TRILOGIE MARITIME", RIFF REB'S. Un soir de tempête, Kernok, pirate sans pitié, se fait prédire l'avenir avant un nouveau départ en mer : la sorcière de la baie de Pempoul lui annonce une mort prochaine, tel un couperet menaçant. Cette prédiction dictera alors son chemin de vie... Premier roman d'Eugène Sue, ce récit palpitant est un petit chef-d'oeuvre d'aventure féroce et d'humour noir, magistralement adapté par Riff Reb's, auteur virtuose de "La Trilogie maritime", publiée dans la collection Noctambule.

Par Eugène Sue, Riff Reb's
Chez Editions Oxymore

|

Auteur

Eugène Sue, Riff Reb's

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kernok le pirate par Eugène Sue, Riff Reb's

Commenter ce livre

 

Kernok le pirate

Riff Reb's

Paru le 08/10/2025

120 pages

Editions Oxymore

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385611132
9782385611132
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.