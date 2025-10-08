UNE ADAPTATION MAGISTRALE DE "KERNOK LE PIRATE", SIGNEE PAR UN AUTEUR VIRTUOSE RECONNU POUR SA "TRILOGIE MARITIME", RIFF REB'S. Un soir de tempête, Kernok, pirate sans pitié, se fait prédire l'avenir avant un nouveau départ en mer : la sorcière de la baie de Pempoul lui annonce une mort prochaine, tel un couperet menaçant. Cette prédiction dictera alors son chemin de vie... Premier roman d'Eugène Sue, ce récit palpitant est un petit chef-d'oeuvre d'aventure féroce et d'humour noir, magistralement adapté par Riff Reb's, auteur virtuose de "La Trilogie maritime", publiée dans la collection Noctambule.