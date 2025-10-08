Momo et Ichi : Petits esprits de la campagne T01

Lorsque la vie citadine vient à bout de Yasuha, la jeune femme plaque tout pour s'installer loin du tumulte, dans une minuscule bourgade des montagnes de Chichibu, avec l'espoir de savourer un peu de paix. Au détour d'une balade dans les bois, elle croise Momo et Ichi, deux fillettes aux yeux brillants d'espièglerie. Mais elle va vite découvrir que l'une est un tanuki farceur, l'autre un kitsune rusé ! Une rencontre qui va bouleverser le quotidien de Yasuha. Profitez d'un savoureux retour à la nature, zen et immersif dans la culture japonaise, avec une touche de fantasy.