Le yoga des sorcières

Il est temps de redevenir sorcières et Le yoga peut nous aider. La sorcellerie et le yoga ont de nombreux points communs : méditations, incantations, rituels... Sarah Robinson, professeure de yoga et sorcière moderne, partage dans ce livre sa connaissance de ces deux traditions spirituelles. Grâce à la méditation, à la pleine conscience, à l'exploration de nos chakras et aux rituels, nous pouvons laisser la spiritualité se déployer en nous. Cet ouvrage pratique donne les clés pour nous relier davantage à la puissance du soleil, de la lune et de la terre et nous inscrire fièrement dans la lignée des guérisseuses, des déesses et des yogis. Un texte inspirant pour découvrir Le féminin sacré qui est en nous.