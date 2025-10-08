Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Noël à la librairie des coeurs brisés

Elodie Coello, Annie Darling

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"C'était incroyable, Mattie n'en revenait pas. Comment Tom pouvait-il être toutes ces personnes à la fois ? Le mâle alpha austère, l'allié féministe, le flirt assumé. Et pourtant, pendant toutes ces années, il ne lui avait montré qu'une seule facette de sa personnalité : le casse-pieds morose et guindé. Le véritable Tom Greer serait-il un chic type ? " Depuis que Mattie Smith a eu le coeur brisé une veille de Noël, les fêtes riment avec tristesse. La jeune femme ne déteste rien de plus au monde que cette période de l'année... à part Tom Greer qui l'a agacée dès l'instant où elle a ouvert son salon de thé à côté de la librairie dans laquelle il travaille. Alors, quand Mattie et Tom se retrouvent contraints de partager un appartement et d'organiser les célébrations, rien ne va plus ! Une librairie pleine de romans d'amour, un renne grandeur nature et un Photomaton sous le gui parviendront-ils à convaincre ces deux rabat-joie d'aimer Noël, voire de tomber sous le charme l'un de l'autre ? "Drôle et romantique. Parfait pour réchauffer vos soirées d'hiver ! " The Sun

Par Elodie Coello, Annie Darling
Chez Hauteville Editions

|

Auteur

Elodie Coello, Annie Darling

Editeur

Hauteville Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noël à la librairie des coeurs brisés par Elodie Coello, Annie Darling

Commenter ce livre

 

Noël à la librairie des coeurs brisés

Annie Darling trad. Elodie Coello

Paru le 08/10/2025

408 pages

Hauteville Editions

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381227276
9782381227276
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.