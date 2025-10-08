Noël à la librairie des coeurs brisés

"C'était incroyable, Mattie n'en revenait pas. Comment Tom pouvait-il être toutes ces personnes à la fois ? Le mâle alpha austère, l'allié féministe, le flirt assumé. Et pourtant, pendant toutes ces années, il ne lui avait montré qu'une seule facette de sa personnalité : le casse-pieds morose et guindé. Le véritable Tom Greer serait-il un chic type ? " Depuis que Mattie Smith a eu le coeur brisé une veille de Noël, les fêtes riment avec tristesse. La jeune femme ne déteste rien de plus au monde que cette période de l'année... à part Tom Greer qui l'a agacée dès l'instant où elle a ouvert son salon de thé à côté de la librairie dans laquelle il travaille. Alors, quand Mattie et Tom se retrouvent contraints de partager un appartement et d'organiser les célébrations, rien ne va plus ! Une librairie pleine de romans d'amour, un renne grandeur nature et un Photomaton sous le gui parviendront-ils à convaincre ces deux rabat-joie d'aimer Noël, voire de tomber sous le charme l'un de l'autre ? "Drôle et romantique. Parfait pour réchauffer vos soirées d'hiver ! " The Sun