Et les arbres se mirent à chanter

Derrière chaque violon se cache un arbre... Paul est un luthier de talent. Ou plutôt " était ". Car depuis que sa vie a volé en éclats, son âme est fracassée. Et comme il le dit lui-même, construire un violon, c'est y mettre toute son âme. Seul et âgé, il vit dans la maison familiale avec Râteau, son chien, son unique compagnon. Angline est une jeune violoncelliste que la vie, elle aussi, a privée de ce qui lui importait le plus au monde : sa musique. Désormais, la seule vue d'un violoncelle la révulse. La rencontre fortuite de ces deux êtres abîmés va tout changer. Ensemble ils vont emprunter le chemin qui remonte aux arbres - l'écorce et la sève de la vie - et, peu à peu, renouer avec eux-mêmes. Un grand roman sur l'espoir et la renaissance.