#Roman francophone

Misdeed

Arielle Héra

Il ne peut pas la toucher. Il ne devrait surtout pas en avoir envie... Luka Arino a toujours traité Cherry comme une petite soeur. Mais il ne l'a jamais vue comme telle. Chaque année, il passe ses vacances dans la maison familiale de son meilleur ami, à Key West. Et chaque année, il se répète que la soeur de Teddy n'est pas pour lui, et surtout, qu'il n'est pas pour elle. Son quotidien est fait de violence et de désespoir, il traîne avec les mauvaises personnes, il est bien trop joueur. Mais jouer n'a jamais fait peur à Cherry. Elle est même prête à parier qu'elle va réussir à lui faire accepter ce qui crépite si fort entre eux. Sur l'île de Key West, là où tout a commencé et où tout peut s'arrêter si brusquement, seront-ils assez imprudents pour oser perdre le contrôle ?

Par Arielle Héra
Chez Editions ESI

|

Auteur

Arielle Héra

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Misdeed

Arielle Héra

Paru le 23/10/2025

416 pages

Editions ESI

24,90 €

9782371267725
