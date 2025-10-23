PARCE QU'IL SUFFIT PARFOIS D'UN SOUFFLE POUR QUE TOUT CHANGE Dans ce guide pratique et profondément humain, le Dr David O'Hare nous invite à redécouvrir la puissance transformatrice de la respiration. Fruit de vingt ans de pratique et d'exploration, ce guide propose trente "RespirActions" - des souffles ciblés, conçus pour retrouver le calme face à l'anxiété, dissiper la fatigue mentale, soulager des douleurs, mieux dormir, poser des limites sans s'épuiser... Chaque souffle devient un appui, une réponse. Il s'adapte à ce que l'on vit, là, maintenant. Conçus pour être pratiqués en 3 à 5 minutes, chez soi, au travail ou dans les transports, ces souffles deviennent de véritables alliés du quotidien. Leur force réside aussi dans leur poésie : chaque RespirAction est associée à une image symbolique qui touche et qui parle - une luciole, une cascade, une boussole ou un hamac... Ce livre est aussi une invitation à comprendre le souffle. Avec simplicité et clarté, l'auteur éclaire les mécanismes à l'oeuvre : comment la respiration agit sur notre système nerveux, notre rythme cardiaque, nos émotions. Il tisse un lien vivant entre traditions anciennes et sciences modernes. Le Grand Livre des souffles est bien plus qu'un manuel de respiration. C'est une trousse de secours inédite pour le corps, le coeur et l'âme. Un compagnon de mieux-être, doux et profondément réconfortant.