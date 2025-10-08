Inscription
Ce que dit la Bible sur... La famille

Philippe Lefebvre

Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que donne le Seigneur, ton Dieu. Ex 20, 12 Concernant la famille, la Bible ne donne ni mode d'emploi ni cahier des charges. Elle affirme que Dieu est présent à ce groupe humain appelé famille et que cela change tout. Tous les termes familiaux que l'on croit connaître sont ainsi remis en chantier. Si Dieu est Père, y a-t-il encore des pères humains ? Ne sont-ce pas les femmes qui dirigent vers le Père ? Soeur est-il une appellation juste pour une femme ? Est-on vraiment frères de ceux qu'on croit ? Et d'abord qu'est-ce qu'une femme, un homme ? Lieu de vie et de mort, lieu d'épreuve et d'expérience, la famille n'est jamais ce que l'on pensait, quand Dieu est de la partie. Ce que dit la Bible sur la famille en parle abondamment sans langue de bois. Philippe Lefebvre est un dominicain enseignant l'Ancien Testament à la faculté de théologie catholique de l'Université de Fribourg (Suisse).

Par Philippe Lefebvre
Chez Nouvelle Cité

Auteur

Philippe Lefebvre

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Exégèse

Ce que dit la Bible sur... La famille

Philippe Lefebvre

Paru le 08/10/2025

128 pages

Nouvelle Cité

11,00 €

9782375827260
