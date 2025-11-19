From five to nine Tome 6

"Les hommes veulent tous être "le premier" dans la vie d'une femme. C'est une idée reçue universelle... et une belle erreur" . Quand les sentiments sont sincères, il y a toujours des exceptions. Arthur Philip Lange, 23 ans, citoyen britannique, l'a appris à ses dépens : "Les Japonaises ? Jolies, intelligentes, accessibles. Elles envoient des signaux clairs, alors en général, la conversation continue au lit. Enfin, c'est ce que je croyais ! Je suis devenu sans m'en rendre compte, complètement accro à une "femme pourrie", au coeur de pierre, de cinq ans mon aînée. Sérieusement... Quand est-ce que Miss Momoe va enfin capter les signaux que moi, je lui envoie ? " .