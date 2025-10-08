Inscription
#Imaginaire

Heir

Sabaa Tahir

Une orpheline. Une paria. Un prince. Et un assassin capable de mettre un empire à genoux. Enfant des rues de Kegar, Aiz n'a connu que la misère, mais c'est l'amour pour son peuple qui la pousse à une erreur fatale, et à une cellule où s'enflamme la braise de sa colère. Bannie par sa famille pour un crime impardonnable, Sirsha gagne sa vie comme elle peut grâce à ses talents de traqueuse. Sa dernière mission ? Chasser un tueur d'enfants à travers l'empire. Facile... jusqu'à ce qu'elle croise la route d'un fugitif un peu trop charmant. Quil est le prince héritier de l'Empire, neveu d'une guerrière renommée, mais il n'a guère envie de reprendre ce flambeau. Après tout, il est le fils de l'empereur le plus détesté de l'histoire. Mais, quand un nouvel ennemi attaque l'Empire avec une violence implacable, une question s'impose à Quil : saura-t-il s'affranchir de cet héritage tragique pour devenir le souverain dont son peuple a tant besoin ? " Sabaa Tahir nous fait un retour triomphal avec un nouveau roman sans pitié, qui va ravir les amateurs de Fantasy de tout âge et fouetter le sang de celles et ceux qui veulent changer le monde. " Victoria Aveyard, autrice best-seller de Red Queen Par l'autrice mondialement reconnue de Une braise sous la cendre, saga best-seller traduite dans plus de trente-cinq langues.

Par Sabaa Tahir
Chez Castelmore Editions

|

Auteur

Sabaa Tahir

Editeur

Castelmore Editions

Genre

Mondes fantastiques

Heir

Sabaa Tahir

Paru le 08/10/2025

576 pages

Castelmore Editions

25,90 €

9782362314155
