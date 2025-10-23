La Ligne qui n'en faisait qu'à sa tête

C'est l'histoire d'une ligne. Une ligne droite qui avance, continuellement, à l'infini. Un jour (par ennui peut-être), elle s'arrête. Autour d'elle, on s'agite. On s'interroge. Mais elle ne bouge toujours pas. Puis(par inertie sans doute), elle chute... La suite de cerécit ? Une fois en bas, la ligne cherche à remonter, sans y parvenir. Elle sereprend, recommence. Et à force de monter, de descendre, elle finit pars'amuser. Elle découvre des mouvements qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Autour d'elle, on s'impatiente, on juge. Mais elle n'écoute pas. Elle joue. Elles'invente mille et une formes, des trajectoires qui sont comme autant de traitsde sa personnalité, comme autant d'émotions qu'elle traverse. Changeante parchoix, elle continue de voguer à l'infini, embrassant les détours et les courbesde sa trajectoire. Après Dans ce monde-là, dontl'originalité lui a valu maints commentaires élogieux, Fabienne Pontoirerécidive avec ce nouvel album, dans son petit format carré, qui s'adresse aux5-8 ans. On y retrouve les mêmes qualités graphiques, au trait épuré mais cettefois mis en couleur, illustrant une histoire qui témoigne d'un art consommé dela narration à l'humour omniprésent.