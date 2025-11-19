Conan le Barbare T06

L'influence du Grand Serpent s'intensifie et entraîne Conan au coeur d'un piège mortel, tandis que le Cimmérien et ses alliés sont attirés en Stygie... Ce qu'ils vont découvrir au cours de leur voyage leur glacera le sang et ouvrira la voie à un affrontement dépassant tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Le succès des nouvelles séries Conan publiées par Titan Comics aux Etats-Unis (et comme toujours par Panini Comics en France depuis 1997) ne faiblit pas. Le public reste fidèle et parvient même à séduire une nouvelle génération de lecteurs.