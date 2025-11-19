Inscription
#Polar

La mémoire du sang

Maud Cordier, Kendra Elliot

Mercy Kilpatrick, agente spéciale du FBI élevée par les survivalistes, vit avec les séquelles d'une éducation stricte dictée par un père intransigeant. S'il ne lui a jamais pardonné son départ, elle reste pourtant liée à ses racines et garde un refuge secret dans les montagnes de l'Oregon, l'endroit le plus sûr du monde à ses yeux. Jusqu'au jour où cette tranquillité vole en éclats. Près de son chalet, Mercy découvre une adolescente paniquée et sa grand-mère grièvement blessée. Au même moment, à des centaines de kilomètres, un juge est retrouvé assassiné... et il porte les mêmes lacérations. Deux victimes sans lien apparent. Deux scènes de crime troublantes. Avec l'aide du chef de la police, Truman Daly, Mercy doit traquer le meurtrier avant qu'il ne frappe à nouveau. Son passé a toujours eu une forte emprise sur elle, mais pourra-t-elle garder ses secrets lorsqu'ils deviendront la seule arme capable de la sauver ?

Chez MXM Bookmark

Paru le 19/11/2025

417 pages

21,99 €

9791038140271
