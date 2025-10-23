Inscription
#Beaux livres

Y'a plus de saisons !

Ralph Butschkow

ActuaLitté
Un livre-jeu qui fourmille d'erreurs à retrouver ! Léa et Popcorn se sont mis en tête de ranger leur chambre... Ils y retrouvent plein d'objets qu'ils avaient oubliés, rapportés au fil des saisons qui viennent de s'écouler. L'occasion de repasser en revue leurs souvenirs... Au printemps, en été, en automne ou en hiver, il s'en est passé des choses ! Mais aussi des tas de choses bizarres... Sur chaque double page se cachent plein d'erreurs : arriveras-tu à toutes les retrouver ? Pas facile ! Heureusement, il y a les solutions à la fin du livre !

Par Ralph Butschkow
Chez Minedition

|

Auteur

Ralph Butschkow

Editeur

Minedition

Genre

Livres-jeux

Y'a plus de saisons !

Ralph Butschkow

Paru le 23/10/2025

32 pages

Minedition

15,00 €

ActuaLitté
9782354137663
© Notice établie par ORB
