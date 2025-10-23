Y'a plus de saisons !

Un livre-jeu qui fourmille d'erreurs à retrouver ! Léa et Popcorn se sont mis en tête de ranger leur chambre... Ils y retrouvent plein d'objets qu'ils avaient oubliés, rapportés au fil des saisons qui viennent de s'écouler. L'occasion de repasser en revue leurs souvenirs... Au printemps, en été, en automne ou en hiver, il s'en est passé des choses ! Mais aussi des tas de choses bizarres... Sur chaque double page se cachent plein d'erreurs : arriveras-tu à toutes les retrouver ? Pas facile ! Heureusement, il y a les solutions à la fin du livre !