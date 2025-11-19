Les archives en performance, la performance en archive

Réfléchir à ce que les Performance Studies et sa boîte à outils conceptuels apportent de neuf dans la compréhension des performances archivistiques, de la conservation de la performance, et plus encore de l'archive elle-même, ou de l'écriture de l'histoire, telles sont les perspectives. Ainsi, la permanence de l'archive, son authenticité sont-elles discutées, de même que la supposée fragilité de la performance, depuis des pratiques diverses - art contemporain, théâtre, danses brésiliennes ancrées dans des matrices africaines ou danse, musique et théâtre afro et autochtones colombiennes, ateliers pédagogiques, recherche historique -, avec la contribution notamment de deux théoriciennes des Performance Studies, D. Taylor et R. Schneider. La performance se rapporte ainsi in fine autant à une pratique créative qu'à une méthode, à un système de connaissance et de transmission du savoir, invitant dès lors à prendre au sérieux la réciprocité entre "faire" et "savoir" , et se conçoit enfin comme espace alternatif de lutte.