Le monde et la terre

Isabelle Rosselin, David Van Reybrouck

Pour résoudre leurs conflits frontaliers, les hommes ont jadis inventé la diplomatie, d'abord entre deux entités puis, à partir du congrès de Vienne, entre plusieurs Etats souverains. Ce modèle multilatéral régit encore aujourd'hui le fonctionnement des Nations unies, et celui des COP sur le climat. Mais face au défi climatique, il ne fonctionne plus : les COP, minées par les égoïsmes nationaux et l'omniprésence des lobbies, s'avèrent impuissantes à imposer les mutations nécessaires. Pour y remédier, David Van Reybrouck propose de substituer à la raison d'Etat une "raison de Terre" : les intérêts de la planète seraient représentés par une assemblée citoyenne à l'échelle mondiale, dont les bases ont déjà été jetées par les Nations unies. Elle devrait participer au même titre que les Etats aux travaux de la prochaine COP30. Par cet essai aussi bref que percutant, l'auteur relie les deux impératifs qui guident sa pensée : l'urgence climatique et la nécessité d'un sursaut démocratique. La Terre n'attendra pas.

Genre

Ecologie politique

Le monde et la terre

Paru le 08/10/2025

80 pages

8,80 €

9782330213725
