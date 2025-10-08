Inscription
Sabine Weiss (1924-2021), photographe depuis ses dix-huit ans, rejoint l'agence Rapho en 1952 par l'entremise de Robert Doisneau. Le goût de la rencontre, le souci de la technique et une curiosité vive et constante pour l'observation des gens - anonymes ou personnalités publiques - apparaissent comme les fils conducteurs d'une oeuvre très diverse. En 2020, elle reçoit le prix Women in Motion pendant le festival des Rencontres d'Arles, saluant une carrière exceptionnelle. Sabine Weiss a indéniablement marqué l'histoire de la photographie, contribuant de manière déterminante au développement de la photographie humaniste française.

Sabine Weiss

Sabine Weiss

Paru le 08/10/2025

70 pages

Actes Sud Editions

14,50 €

9782330213626
