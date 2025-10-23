Inscription
#Essais

La Méthode Change ma vie

Clotilde Dusoulier

ActuaLitté
Bien plus qu'un simple guide, ce livre constitue une véritable boîte à outils pour démêler ses doutes, clarifier ses aspirations et construire une vie épanouie et accomplie. " Est-ce que j'en fais assez, est-ce qu'on va me juger, est-ce normal de me sentir comme ça ? ... " Vous vous posez mille questions sur votre quotidien et vos relations, et vous ne savez pas par où commencer ? La Méthode Change ma vie vous guide pas à pas pour initier les bons changements, dans le bon ordre et au bon rythme pour vous. Avec des exemples concrets, des outils pratiques et des explorations guidées, vous développerez la vision de ce à quoi vous aspirez, la clarté sur vos actions et l'élan pour avancer avec confiance. Votre vie extraordinaire n'attend plus que vous !

Par Clotilde Dusoulier
Chez Pocket

|

Auteur

Clotilde Dusoulier

Editeur

Pocket

Genre

Réussite personnelle

Retrouver tous les articles sur La Méthode Change ma vie par Clotilde Dusoulier

Commenter ce livre

 

La Méthode Change ma vie

Clotilde Dusoulier

Paru le 23/10/2025

304 pages

Pocket

9,00 €

ActuaLitté
9782266350853
