Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Mes choix, mes combats, ce que je crois

Dominique Rey, Samuel Pruvot, Henrik Lindell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mgr Rey ne laisse personne indifférent. A l'époque du pas de vague, il est l'homme de l'audace apostolique, une personnalité riche et inclassable, bien au-delà des clivages réducteurs dans lesquels on voudrait l'enfermer. Samuel Pruvot et Henrik Lindell ont interrogé Mgr Rey en tenant compte des éléments à charge et à décharge disponibles sur un ministère épiscopal qui a défrayé la chronique. L'objectif de ce bilan n'est pas de refaire l'histoire des 25 années d'épiscopat, mais d'abord de comprendre qui est véritablement Mgr Rey et de passer au crible son héritage, les manques, comme ce qui demeure des intuitions et fulgurances de l'évêque qu'il fut. A cette fin, Mgr Rey n'élude aucune question. C'est un homme profondément libre qui prend la parole pour confier ici ce qu'il a vécu, ce qui l'anime et sa vision des questions les plus urgentes. Qu'en est-il de ce catholicisme missionnaire, propulsé par Jean-Paul II, qui cherche aujourd'hui ses marques dans une France déchristianisée ? Quelles évolutions impose la situation de l'Eglise aujourd'hui ? Comment la minorité catholique peut-elle rayonner dans l'Hexagone sans céder à la tentation de vivre en vase clos ? Mgr Rey, passé par l'épreuve du feu, a des idées précises sur de nombreux sujets sensibles comme la politique, l'identité, les vocations, le monde "tradi" ou encore l'enseignement catholique. Il livre ici le fruit de son expérience et ses convictions pour alimenter les débats des baptisés qui croient encore à l'avenir. Mgr Rey est évêque émérite de Fréjus-Toulon depuis le 7 janvier 2025. Ordonné prêtre en 1984, il avait été ordonné évêque le 17 septembre 2000. Samuel Pruvot est grand reporter à l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Henrik Lindell est journaliste à l'hebdomadaire La Vie.

Par Dominique Rey, Samuel Pruvot, Henrik Lindell
Chez Artège

|

Auteur

Dominique Rey, Samuel Pruvot, Henrik Lindell

Editeur

Artège

Genre

Vie de l'Eglise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes choix, mes combats, ce que je crois par Dominique Rey, Samuel Pruvot, Henrik Lindell

Commenter ce livre

 

Mes choix, mes combats, ce que je crois

Dominique Rey, Samuel Pruvot, Henrik Lindell

Paru le 19/11/2025

272 pages

Artège

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033616894
9791033616894
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.