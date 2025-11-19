Mes choix, mes combats, ce que je crois

Mgr Rey ne laisse personne indifférent. A l'époque du pas de vague, il est l'homme de l'audace apostolique, une personnalité riche et inclassable, bien au-delà des clivages réducteurs dans lesquels on voudrait l'enfermer. Samuel Pruvot et Henrik Lindell ont interrogé Mgr Rey en tenant compte des éléments à charge et à décharge disponibles sur un ministère épiscopal qui a défrayé la chronique. L'objectif de ce bilan n'est pas de refaire l'histoire des 25 années d'épiscopat, mais d'abord de comprendre qui est véritablement Mgr Rey et de passer au crible son héritage, les manques, comme ce qui demeure des intuitions et fulgurances de l'évêque qu'il fut. A cette fin, Mgr Rey n'élude aucune question. C'est un homme profondément libre qui prend la parole pour confier ici ce qu'il a vécu, ce qui l'anime et sa vision des questions les plus urgentes. Qu'en est-il de ce catholicisme missionnaire, propulsé par Jean-Paul II, qui cherche aujourd'hui ses marques dans une France déchristianisée ? Quelles évolutions impose la situation de l'Eglise aujourd'hui ? Comment la minorité catholique peut-elle rayonner dans l'Hexagone sans céder à la tentation de vivre en vase clos ? Mgr Rey, passé par l'épreuve du feu, a des idées précises sur de nombreux sujets sensibles comme la politique, l'identité, les vocations, le monde "tradi" ou encore l'enseignement catholique. Il livre ici le fruit de son expérience et ses convictions pour alimenter les débats des baptisés qui croient encore à l'avenir. Mgr Rey est évêque émérite de Fréjus-Toulon depuis le 7 janvier 2025. Ordonné prêtre en 1984, il avait été ordonné évêque le 17 septembre 2000. Samuel Pruvot est grand reporter à l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Henrik Lindell est journaliste à l'hebdomadaire La Vie.