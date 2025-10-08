Inscription
#Roman francophone

(Murmures) de cafés

Murmure : 1. Bruit sourd, léger et continu de voix humaines. 2. Commentaire fait à mi-voix par plusieurs personnes. (Le Robert) Sur les planches de Maëlle Reat, les murmures passent rarement inaperçus. Lâchés au débotté au comptoir, ils peuvent prendre la forme de grésillements sans fin ; proférés en terrasse, ils jaillissent par-dessus la rumeur générale. Recueil de brèves désopilantes et impertinentes qui s'étirent sur une à quatre pages, Murmures de cafés montre le talent de l'autrice pour saisir le sel des conversations et le burlesque des situations, en prenant soin de n'épargner aucune génération.

|

Auteur

Maëlle Reat

Editeur

Genre

Réalistes, contemporains

Paru le 08/10/2025

20,00 €

9782330213428
