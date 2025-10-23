Quintus Octavius et la forêt cachée

Et si la magie tant convoitée n'était qu'un pillage déguisé ? Tandis que les certitudes vacillent, Quintus et Davinia devront choisir leur camp avant que l'Ivantra ne soit complétement détruite... Un mois s'est écoulé depuis que Quintus a fui l'Elipsom, après avoir révélé la vérité : la magie permettant de matérialiser des objets à partir de rien, vole en réalité des ressources ailleurs. Et cet " ailleurs ", c'est l'Ivantra, une nation exploitée sans relâche par les Mandeurs. Partout, la peur se répand : et si cette magie n'était pas aussi bénéfique qu'on le croyait ? Tandis que les rumeurs enflent, sa soeur Davinia commence à douter lorsque leur mère lui ordonne de fabriquer de fausses preuves contre des rebelles. De leur côté, Quintus et Allie partent sauver la sauver la source de vie végétale d'Ivantra, en danger. Leur aventure les mène à une forêt mystérieuse, où les attendent des révélations sur le passé de Quintus...