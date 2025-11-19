Paul, ses voyages initiatiques. Tarse, Jérusalem, Damas, Antioche et Chypre Saul, né à Tarse, a emprunté de nombreux chemins dans sa formation au judaïsme puis au christianisme. En passant par Jérusalem, Damas, Pétra, Antioche et jusqu'à Chypre où il prit le nom de Paul, Le Monde de la Bible part sur les traces de la formation et de l'initiation de celui qui est considéré aujourd'hui comme un apôtre à part entière et un des piliers fondateurs du christianisme.