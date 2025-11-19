Inscription
#Essais

Paul

Collectif, Benoît de Sagazan

Paul, ses voyages initiatiques. Tarse, Jérusalem, Damas, Antioche et Chypre Saul, né à Tarse, a emprunté de nombreux chemins dans sa formation au judaïsme puis au christianisme. En passant par Jérusalem, Damas, Pétra, Antioche et jusqu'à Chypre où il prit le nom de Paul, Le Monde de la Bible part sur les traces de la formation et de l'initiation de celui qui est considéré aujourd'hui comme un apôtre à part entière et un des piliers fondateurs du christianisme.

Chez Bayard Presse

|

Auteur

Collectif, Benoît de Sagazan

Editeur

Bayard Presse

Genre

Eglise primitive

Paru le 19/11/2025

154 pages

Bayard Presse

17,00 €

9791029618307
