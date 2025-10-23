Inscription
#Roman francophone

Tempête sur la villa aux étoffes

Anne Jacobs, Corinna Gepner, Anne-Judith Descombey

Au coeur des heures les plus sombres de l'histoire allemande, raison et passion se heurtent à l'impitoyable réalité dans ce nouveau tome captivant du Downton Abbey allemand. Augsbourg, 1935. Le bonheur semble enfin de retour à la villa aux étoffes : l'usine textile des Melzer a surmonté la crise économique et les enfants de Marie et Paul quittent peu à peu le nid. Mais l'idéologie nazie qui se propage dans le pays vient mettre en péril le fragile équilibre que la famille Melzer a mis tant de temps à trouver. Quand des rumeurs sur son origine juive se répandent en ville, Marie est contrainte de céder son prospère atelier de couture. Quant à Paul, il n'arrive plus à dormir sous la pression constante de ses amis qui lui conseillent de divorcer d'urgence. Pour protéger ses proches, Marie doit prendre une décision douloureuse, mais nécessaire, qui bouleversera la vie de tous pour toujours...

Par Anne Jacobs, Corinna Gepner, Anne-Judith Descombey
Chez 10/18

|

Auteur

Anne Jacobs, Corinna Gepner, Anne-Judith Descombey

Editeur

10/18

Genre

XXe siècle

Tempête sur la villa aux étoffes

Anne Jacobs trad. Corinna Gepner, Anne-Judith Descombey

Paru le 23/10/2025

656 pages

10/18

12,00 €

9782264086648
