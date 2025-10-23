Tempête sur la villa aux étoffes

Au coeur des heures les plus sombres de l'histoire allemande, raison et passion se heurtent à l'impitoyable réalité dans ce nouveau tome captivant du Downton Abbey allemand. Augsbourg, 1935. Le bonheur semble enfin de retour à la villa aux étoffes : l'usine textile des Melzer a surmonté la crise économique et les enfants de Marie et Paul quittent peu à peu le nid. Mais l'idéologie nazie qui se propage dans le pays vient mettre en péril le fragile équilibre que la famille Melzer a mis tant de temps à trouver. Quand des rumeurs sur son origine juive se répandent en ville, Marie est contrainte de céder son prospère atelier de couture. Quant à Paul, il n'arrive plus à dormir sous la pression constante de ses amis qui lui conseillent de divorcer d'urgence. Pour protéger ses proches, Marie doit prendre une décision douloureuse, mais nécessaire, qui bouleversera la vie de tous pour toujours...