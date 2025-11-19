Les Ecrins

"Partir a` la nuit, marcher a` flanc de moraine en sentant autour de soi la densité? du silence, la texture de l'espace et du temps, en étant encore presque un enfant. Aux premières lueurs du jour, a` l'heure grise, commencer à` remonter le glacier, déboucher au sommet avec le soleil, et se dire que sa place est ici. Dans un monde ou` la matière semble se dissoudre dans l'esprit. Illusion de phalène, papillon de nuit qui se brûle a` l'éclat de la flamme". Dôme de Neige, Dibona, face nord d'Ailefroide, Meije, lac des Bèches, vallon de Bonne Pierre, col de la Temple, glacier de la Girose : soixante-dix aquarelles et lavis de paysages et de grandes voies, accompagnés de textes, pour un voyage en haute montagne, au coeur du massif des Ecrins. Un livre cadeau qui plaira tout autant aux lecteurs d'Ailefroide, aux amateurs d'art et aux passionnés de montagne et d'alpinisme.