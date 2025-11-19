Inscription
#Beaux livres

Les Ecrins

Jean-Marc Rochette

"Partir a` la nuit, marcher a` flanc de moraine en sentant autour de soi la densité? du silence, la texture de l'espace et du temps, en étant encore presque un enfant. Aux premières lueurs du jour, a` l'heure grise, commencer à` remonter le glacier, déboucher au sommet avec le soleil, et se dire que sa place est ici. Dans un monde ou` la matière semble se dissoudre dans l'esprit. Illusion de phalène, papillon de nuit qui se brûle a` l'éclat de la flamme". Dôme de Neige, Dibona, face nord d'Ailefroide, Meije, lac des Bèches, vallon de Bonne Pierre, col de la Temple, glacier de la Girose : soixante-dix aquarelles et lavis de paysages et de grandes voies, accompagnés de textes, pour un voyage en haute montagne, au coeur du massif des Ecrins. Un livre cadeau qui plaira tout autant aux lecteurs d'Ailefroide, aux amateurs d'art et aux passionnés de montagne et d'alpinisme.

Par Jean-Marc Rochette
Chez Les Etages éditions

Auteur

Jean-Marc Rochette

Editeur

Les Etages éditions

Genre

Montagne

Paru le 19/11/2025

208 pages

Les Etages éditions

45,00 €

Scannez le code barre 9782957712984
9782957712984
