Julie's Tour en Italie

Embarquez pour un tour gourmand de l'Italie avec Julie Andrieu. Destination Rome, Milan, Florence, Venise et Naples pour goûter les recettes secrètes des meilleurs restaurants italiens ! On ne choisit pas d'aimer l'Italie, on y succombe ! Pour ses pierres dorées, ses cafés intenses, ses parfums d'huile d'olive, de basilic, ses moments de partage. Pour cette cuisine de peu, qui donne tant. A chacun de mes voyages, j'ai poussé la porte de trattorie familiales et d'osterie traditionnelles, testé des plats aux mille saveurs, tendu l'oreille dans des cuisines pleines de bonne humeur, et recueilli les secrets de chefs généreux. De Milan à Naples, en passant par Florence, Venise et Rome, ce livre est le reflet de mes découvertes, de mes coups de coeur et de mes coups de fourchette. Il rassemble une soixantaine de recettes glanées au fil de mes rencontres. Je les ai testées, parfois ajustées, toujours respectées. Entre guide et carnet de cuisine, c'est une déclaration d'amour à une Italie vivante, conviviale, savoureuse. Un pays où l'on mange comme on aime : avec ferveur et sincérité.