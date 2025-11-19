Inscription
Essais

Invincibles

Arnaud De Decker, Catherine Meeùs

Depuis 2022, Arnaud De Decker sillonne l'Ukraine en guerre, micro et carnet en main. Là où les caméras ne vont plus, il reste. Là où la peur fige, il avance. Dans Invincibles, il revient sur ses nombreux séjours en zone de combat, à travers une série de récits intimes et bouleversants : soldats, civils, enfants, médecins... Il met en lumière des visages oubliés, souvent brisés mais jamais résignés. Car malgré les bombes, il reste une force inaltérable : la volonté de vivre. Refusant le spectaculaire ou la posture de héros, l'auteur propose une approche sobre, humaine, directe. Son livre est un cri retenu, une documentation précieuse, un hommage sincère à la résilience d'un peuple.

Kennes

Paru le 19/11/2025

217 pages

Kennes

19,90 €

9782931300312
