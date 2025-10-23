Pour fuir sa vie désoeuvrée dans un Occident morose, César est parti. C'est en Birmanie qu'il a voulu se perdre. Mais, au-delà de ses désirs d'exotisme, au-delà de ses fantasmes d'étranger, au-delà même de ses rêves de danger, la réalité qu'il découvre, est, simplement, inimaginable. Prix Interallié 2007. Préface inédite de l'auteur. Décidé à changer le cours de sa vie, un jeune homme s'envole pour le pays de tous ses fantasmes avec un projet fou. Décrocher l'interview du plus grand trafiquant d'opium de tous les temps. Un scoop sans prix. Double problème : César est un amateur, et la Birmanie une dictature. A Rangoon, où la paranoïa le dispute à la moiteur tropicale, il rencontre une jeune femme au charme trouble. Médecin humanitaire passionnée et déterminée, elle se montre parfois mélancolique, lointaine... Fasciné, il en tombe amoureux. En lui venant en aide, elle va le faire plonger au coeur d'un pays où tous ses repères volent en éclats. Jusqu'à le mettre sur le chemin d'une figure mythique de la rébellion politique réfugiée dans la jungle : la Femme-Tigre. De la jeunesse dorée de Rangoon aux ethnies du Triangle d'Or, des villages lacustres du lac Inle à la vallée des Rubis, voici l'itinéraire aventureux d'un héros de notre temps. En quête d'amour et d'absolu dans le pays le plus fermé, le plus enivrant, le plus sensuel de toute l'Asie.