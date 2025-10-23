Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Birmane

Christophe Ono-dit-Biot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour fuir sa vie désoeuvrée dans un Occident morose, César est parti. C'est en Birmanie qu'il a voulu se perdre. Mais, au-delà de ses désirs d'exotisme, au-delà de ses fantasmes d'étranger, au-delà même de ses rêves de danger, la réalité qu'il découvre, est, simplement, inimaginable. Prix Interallié 2007. Préface inédite de l'auteur. Décidé à changer le cours de sa vie, un jeune homme s'envole pour le pays de tous ses fantasmes avec un projet fou. Décrocher l'interview du plus grand trafiquant d'opium de tous les temps. Un scoop sans prix. Double problème : César est un amateur, et la Birmanie une dictature. A Rangoon, où la paranoïa le dispute à la moiteur tropicale, il rencontre une jeune femme au charme trouble. Médecin humanitaire passionnée et déterminée, elle se montre parfois mélancolique, lointaine... Fasciné, il en tombe amoureux. En lui venant en aide, elle va le faire plonger au coeur d'un pays où tous ses repères volent en éclats. Jusqu'à le mettre sur le chemin d'une figure mythique de la rébellion politique réfugiée dans la jungle : la Femme-Tigre. De la jeunesse dorée de Rangoon aux ethnies du Triangle d'Or, des villages lacustres du lac Inle à la vallée des Rubis, voici l'itinéraire aventureux d'un héros de notre temps. En quête d'amour et d'absolu dans le pays le plus fermé, le plus enivrant, le plus sensuel de toute l'Asie.

Par Christophe Ono-dit-Biot
Chez Plon

|

Auteur

Christophe Ono-dit-Biot

Editeur

Plon

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Birmane par Christophe Ono-dit-Biot

Commenter ce livre

 

Birmane

Christophe Ono-dit-Biot

Paru le 23/10/2025

448 pages

Plon

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259323901
9782259323901
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.