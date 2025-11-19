Inscription
#Manga

Yomotsuhegui Tome 1

Masasumi Kakizaki

ActuaLitté
Consumé par la rage après le meurtre de son épouse et de sa fille, le policier Kanetsugu Nawa n'a pas hésité à tout sacrifier pour tuer leurs deux assassins. Mais l'un d'eux a miraculeusement survécu et, à sa sortie de prison, Nawa n'a qu'un objectif : finir ce qu'il a commencé ! Sa cible se révèle cependant être bien plus qu'un simple meurtrier... Manger le fruit des enfers en a fait un monstre immortel que rien ni personne ne peut arrêter ! S'il veut espérer se faire justice, Nawa n'a qu'une option : s'allier à une mystérieuse déesse de la mort et devenir un monstre à son tour...

Par Masasumi Kakizaki
Chez Pika Edition

|

Auteur

Masasumi Kakizaki

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Yomotsuhegui Tome 1

Masasumi Kakizaki

Paru le 03/12/2025

640 pages

Pika Edition

25,00 €

ActuaLitté
9782811678845
