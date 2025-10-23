Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les Deux Occidents

Mathieu Bock-Côté

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Donald Trump et l'Europe : l'Occident à l'épreuve d'une fracture historique. Et si l'Occident n'existait déjà plus ? Le monde occidental se fracture devant nous : la faille atlantique, diagnostiquée au début des années 2000, s'est muée en une fracture insurmontable entre deux blocs antagonistes. Tout comme il y a eu deux Allemagnes, il semble bien qu'il y aura deux Occidents : l'Amérique trumpienne d'un côté et l'Europe progressiste de l'autre. Cet essai saisit ce basculement historique : l'évolution des droites occidentales, l'essor du libertarianisme, la réaction européenne face au trumpisme et ses propres dérives. Autant de signes d'une recomposition brutale, qui referme peut-être pour de bon le cycle politique ouvert en 1989.

Par Mathieu Bock-Côté
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Mathieu Bock-Côté

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Sociologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Deux Occidents par Mathieu Bock-Côté

Commenter ce livre

 

Les Deux Occidents

Mathieu Bock-Côté

Paru le 23/10/2025

352 pages

Presses de la Cité

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258209879
9782258209879
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.