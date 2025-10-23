Les Deux Occidents

Donald Trump et l'Europe : l'Occident à l'épreuve d'une fracture historique. Et si l'Occident n'existait déjà plus ? Le monde occidental se fracture devant nous : la faille atlantique, diagnostiquée au début des années 2000, s'est muée en une fracture insurmontable entre deux blocs antagonistes. Tout comme il y a eu deux Allemagnes, il semble bien qu'il y aura deux Occidents : l'Amérique trumpienne d'un côté et l'Europe progressiste de l'autre. Cet essai saisit ce basculement historique : l'évolution des droites occidentales, l'essor du libertarianisme, la réaction européenne face au trumpisme et ses propres dérives. Autant de signes d'une recomposition brutale, qui referme peut-être pour de bon le cycle politique ouvert en 1989.