Double assassinat dans la rue Morgue

Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe

ActuaLitté
Dans Paris, un crime atroce défraie la chronique. Une mère et sa fille ont été sauvagement assassinées, leurs corps mutilés. Pourtant, aucun mobile ne semble expliquer un tel déchaînement de violence. Plus inconcevable encore : la pièce dans laquelle s'est déroulé le meurtre était verrouillée de l'intérieur... A travers son investigation, le chevalier Dupin fait triompher l'esprit rationnel en levant le voile sur un mystère en apparence insoluble. Servi par la prose ciselée d'Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire, Double assassinat dans la rue Morgue est un classique du récit d'enquête. Dossier pédagogique 4e - La fiction pour interroger le réel.

Par Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe
Chez J'ai lu

|

Auteur

Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Double assassinat dans la rue Morgue

Edgar Allan Poe trad. Charles Baudelaire

Paru le 08/10/2025

160 pages

J'ai lu

2,00 €

9782290431993
