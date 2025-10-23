Une splendide élégance

Les bonnes manières, des injonctions élitistes et surannées ? Pour Carmel Assa Kibambo (ou Carmel Assak, sur les réseaux), elles n'ont heureusement pas dit leur dernier mot. D'où que l'on vienne, elles sont surtout un moyen d'ajuster l'image que l'on renvoie à ce que l'on ambitionne pour soi. Avec simplicité et sans rien imposer, Carmel explique de quelle manière, en toutes circonstances et quel que soit le milieu dans lequel on évolue, s'habiller, se comporter ou s'exprimer avec grâce. Des conseils pour se (re)trouver et accéder à sa vie rêvée. Mon histoire n'est pas seulement la mienne. Elle est celle de tous ceux qui refusent de se résigner, de tous ceux qui rêvent au-delà des frontières. Rêver d'autre chose n'est pas un crime. C'est une nécessité. Et c'est avec ce rêve à l'esprit, et ce qu'il m'a appris, que je vous invite à ouvrir ce livre.