#Beaux livres

Une splendide élégance

Carmel Assa Kibambo

ActuaLitté
Les bonnes manières, des injonctions élitistes et surannées ? Pour Carmel Assa Kibambo (ou Carmel Assak, sur les réseaux), elles n'ont heureusement pas dit leur dernier mot. D'où que l'on vienne, elles sont surtout un moyen d'ajuster l'image que l'on renvoie à ce que l'on ambitionne pour soi. Avec simplicité et sans rien imposer, Carmel explique de quelle manière, en toutes circonstances et quel que soit le milieu dans lequel on évolue, s'habiller, se comporter ou s'exprimer avec grâce. Des conseils pour se (re)trouver et accéder à sa vie rêvée. Mon histoire n'est pas seulement la mienne. Elle est celle de tous ceux qui refusent de se résigner, de tous ceux qui rêvent au-delà des frontières. Rêver d'autre chose n'est pas un crime. C'est une nécessité. Et c'est avec ce rêve à l'esprit, et ce qu'il m'a appris, que je vous invite à ouvrir ce livre.

Par Carmel Assa Kibambo
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Carmel Assa Kibambo

Editeur

Robert Laffont

Genre

Art de vivre

Une splendide élégance

Carmel Assa Kibambo

Paru le 23/10/2025

232 pages

Robert Laffont

24,95 €

ActuaLitté
9782221280522
© Notice établie par ORB
