#Imaginaire

Danse of the Phoenix

Robyn Stella Bligh, Sapir A. Englard

Plongez dans la trilogie avec Cloak of the vampire (Tome 1) Blood of the Gods (Tome 2) et Dance of the Phoenix (Tome 3). Dans le troisième tome de la série Cloak of a Vampire, Sapir A. Englard retourne sous terre dans le monde dangereux des vampires, où la guerre se profile à l'horizon et où la jalousie coule dans les veines froides. Aileen Henderson n'a pas encore trouvé ses marques parmi les vampires. Après une introduction cauchemardesque à leur monde par la mort, puis les Enchères, elle a finalement trouvé grâce - et plus de plaisirs charnels - auprès de Lord Ragnor Rayne. Mais même le chef de la Ligue Rayne ne peut empêcher la sombre brutalité de cet endroit. Craignant de partager son statut de Sacrée, Aileen se fait passer pour une Commune, dans les profondeurs de la ville où elle a rendu son dernier souffle. Après l'annonce de l'Hécatombe, il lui est plus difficile de cacher son secret. Or, un tournoi mortel va opposer deux Ligues en guerre l'une contre l'autre. Et ses règles sont contraignantes. Alors que les combattants se préparent à l'affrontement, Aileen est déchirée par son allégeance. Impuissante face à l'appel enflammé de Ragnor, elle est prise entre le présent et le passé lorsqu'un ancien amant apparaît. Alors que les jalousies font rage et que les loyautés changent, il est impossible de savoir quel camp gagnera... et de mesurer ce qui pourrait être perdu.

Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Sapir A. Englard trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 19/11/2025

350 pages

19,95 €

9782755677928
