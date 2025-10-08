Giulietta Shakespeare

Qui a écrit l'oeuvre du plus grand dramaturge de tous les temps ? Hanté par cette question, Benjamin, professeur de lettres anglophones, tente de soigner sa mélancolie depuis que Juliet, son amante, l'a quitté. Andrea, son vieil ami italien, le convainc de se lancer avec lui sur la piste d'un curieux journal intime, écrit pendant le fascisme, qui recèle une révélation explosive. Lorsque Giulietta, une singulière femme de la Renaissance anglaise, lui apparaît, Benjamin ne peut y voir que le double de Juliet. Virevoltant d'un amour perdu au XXI ? siècle au Turin des années 1930, de l'effervescence du Londres élisabéthain à la magie de l'esprit italien, ce roman poétique et savant tisse sous nos yeux le paysage fascinant dans lequel une oeuvre à la paternité mystérieuse, attribuée à un certain William Shakespeare, s'est cristallisée.