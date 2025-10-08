Inscription
#Roman francophone

Giulietta Shakespeare

Patricia Reznikov

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui a écrit l'oeuvre du plus grand dramaturge de tous les temps ? Hanté par cette question, Benjamin, professeur de lettres anglophones, tente de soigner sa mélancolie depuis que Juliet, son amante, l'a quitté. Andrea, son vieil ami italien, le convainc de se lancer avec lui sur la piste d'un curieux journal intime, écrit pendant le fascisme, qui recèle une révélation explosive. Lorsque Giulietta, une singulière femme de la Renaissance anglaise, lui apparaît, Benjamin ne peut y voir que le double de Juliet. Virevoltant d'un amour perdu au XXI ? siècle au Turin des années 1930, de l'effervescence du Londres élisabéthain à la magie de l'esprit italien, ce roman poétique et savant tisse sous nos yeux le paysage fascinant dans lequel une oeuvre à la paternité mystérieuse, attribuée à un certain William Shakespeare, s'est cristallisée.

Par Patricia Reznikov
Chez J'ai lu

|

Auteur

Patricia Reznikov

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Giulietta Shakespeare par Patricia Reznikov

Commenter ce livre

 

Giulietta Shakespeare

Patricia Reznikov

Paru le 08/10/2025

352 pages

J'ai lu

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290423752
9782290423752
© Notice établie par ORB
plus d'informations

