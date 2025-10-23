Inscription
#Essais

Les 12 travaux d'Hippocrate

Martin Blachier

Pourquoi notre système de santé, que l'on croyait indéboulonnable, donne-t-il aujourd'hui des signes d'épuisement ? Pourquoi voit-on l'hôpital vaciller, les soignants s'user, les patients douter - alors même que jamais la médecine n'a été aussi puissante, précise, technologique ? Parce que le problème est ailleurs. Dans l'ADN même du système. Martin Blachier met en évidence une organisation figée, pensée pour un autre siècle, qui valorise la quantité plus que la qualité, le contrôle plus que la confiance, la gratuité sans limites plus que la responsabilité partagée. Ce livre est le fruit de vingt ans d'observation, d'expériences de terrain et de dialogues avec des centaines d'acteurs. C'est un regard libre, décapant, profondément personnel - mais toujours documenté, concret et rigoureux. Dans un style direct et sans jargon, l'auteur dénonce les idées reçues et trace des voies. Décentraliser les décisions. Récompenser l'expérience patient. Favoriser des structures de soins modernes et efficaces. Intégrer le bien-être sans sacrifier la rigueur. Financer autrement, en sortant des impasses idéologiques. Bref, soigner autrement. Ce n'est pas un réquisitoire. C'est une invitation à penser autrement. A voir venir une révolution silencieuse - mais irréversible - de notre rapport au soin.

Par Martin Blachier
Chez Cerf

|

Auteur

Martin Blachier

Editeur

Cerf

Genre

Actualité médiatique France

Les 12 travaux d'Hippocrate

Martin Blachier

Paru le 23/10/2025

211 pages

Cerf

18,00 €

9782204173308
